Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Canicule, médaille olympique pour Auriane Mallo-Breton, chiffres de la sécurité, exposition LEGO, mise en examen d'Hubert Julien-Laferrière pour corruption, décès de Charles Juliet et record de fréquentation pour les Nuits de Fourvière... On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine.

Canicule : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule à partir du 29 juillet. Le niveau de vigilance sera maintenu à minima jusqu'au 1ᵉʳ août. Seul le Cantal reste pour l'instant en vigilance jaune. Au total 39 départements français sont en vigilance orange.

La lyonnaise Auriane Mallo-Breton vice-championne olympique

Première médaille pour le sport lyonnais avec Auriane Mallo-Breton. L'épéiste remporte l'argent après une finale très disputée. Le duel a offert au public un spectacle de très grande classe. La médaille d'or s'est jouée à la mort subite face à la n. 1 mondiale. C'est finalement la Hongkongaise Vivian Kong Man Wai qui s'impose.

Sécurité à Lyon : bilan des six premiers mois de 2024

Les débuts de 2024 montrent différentes tendances sur les chiffres de sécurité de Lyon et ses alentours. Sur les six premiers mois de 2024, les affaires liées à la drogue ont augmenté. Les violences volontaires ont diminué.

Pour voir l'ensemble des chiffres de Lyon, la Métropole et le département du Rhône : lyoncapitale.fr/actualite/securite-a-lyon-bilan-des-six-premiers-mois-de-2024

Photo d'illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Charles Juliet s'est éteint à l'âge de 89 ans.

Charles Juliet a marqué la littérature française par son œuvre empreinte d'humanité et de sincérité. Son éditeur vient de partager l'annonce de son décès. Il avait 89 ans. Reconnu pour sa contribution à la littérature, Charles Juliet a reçu plusieurs prix : le prix Goncourt de la poésie en 2013 et le Grand Prix de littérature de l’Académie française en 2017, pour l'ensemble de son œuvre.

Nuits de Fourvière : une édition 2024 record avec 165 000 spectateurs

Avec ces milliers de spectateurs venus assister aux concerts et autres spectacles de danse, le festival indique avoir eu "un taux de fréquentation record de 90,4%" cette année.

La programmation de la prochaine édition du festival, qui se tiendra au printemps 2025, devrait être annoncée au mois de mars prochain.

Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud

L'expo LEGO The Art of brick s'installe à Lyon

Après avoir rencontré un franc succès au New York Hall of Science, au Tank Shanghai ou à la Boiler House de Londres, l'exposition d'art en LEGO®, The Art of Brick, s'installe dans le Grand Hôtel-Dieu de Lyon à partir du 12 septembre.

La collection présente plus de 70 œuvres de l’artiste Nathan Sawaya, mondialement connu pour ses sculptures en LEGO®. Au total, pas moins d’un million de petites briques multicolores ont été utilisées pour réaliser des pièces inédites tels que des tableaux de maître, des répliques de monuments célèbres ou encore des créations originales.

L'exposition LEGO The Art of brick arrive à Lyon. (@TheArtofbrick)

L'ancien député du Rhône Hubert Julien-Laferrière mis en examen pour corruption

Hubert Julien-Laferrière a été mis en examen mercredi pour corruption passive et trafic d'influence. L'ancien député du Rhône était empêtré depuis plusieurs mois dans une affaire de soupçons d'ingérence étrangère alors qu'il occupait ses fonctions de parlementaire.

L'ex-député de la 2e circonscription du Rhône, âgé de 58 ans, a depuis été interrogé pendant deux jours sous le régime de la garde à vue, puis présenté à un magistrat instructeur qui l'a mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Pour comprendre l'affaire : l'ancien depute du rhone Hubert Julien Laferriere mis en examen pour corruption