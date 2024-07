La lyonnaise Auriane Mallo-Breton vice-championne olympique

Première médaille pour le sport lyonnais avec Auriane Mallo-Breton. L'épéiste remporte l'argent après une finale très disputée.

Auriane Mallo-Breton est une escrimeuse française spécialiste de l'épée, née le 11 octobre 1993 à Lyon. Ce 27 juillet, elle réalise une superbe performance en décrochant une médaille d'argent lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le duel a offert au public un spectacle de très grande classe. La médaille d'or s'est jouée à la mort subite face à la n. 1 mondiale. C'est finalement la Hongkongaise Vivian Kong Man Wai qui s'impose. Une défaite qui n'enlève rien au magnifique parcours de la Française. Auriane Mallo-Breton est vice-championne olympique, mais l'épreuve par équipe arrive le 30 juillet. C'est une nouvelle chance de médaille pour la France.

Parcours et Palmarès

La Lyonnaise a commencé l'escrime à l'âge de huit ans et a rapidement montré un talent remarquable. Elle a été vice-championne de France en 2013 et troisième en 2016. Elle a également obtenu une médaille de bronze individuelle aux championnats d'Europe de 2023 à Plovdiv et a remporté plusieurs médailles en équipe. Notamment, l'or aux championnats d'Europe de 2017, 2018, 2022 et 2023​.