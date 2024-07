Sécurité à Lyon : bilan des six premiers mois de 2024

Les débuts de 2024 montrent différentes tendances sur les chiffres de sécurité de Lyon et ses alentours. Les affaires de stupéfiants augmentent quand les faits de violences semblent diminuer.

À Lyon, sur les six premiers mois de 2024, deux dynamiques sont observables en termes de sécurité. Premièrement, les affaires liées à la drogue ont augmenté. Le trafic et la revente sans usage de stupéfiants s'accroissent de 10,5 % par rapport à 2023. L'usage et la revente augmentent eux de 5,4 %. Ces chiffres peuvent s'expliquer par une politique de fermeté imposée depuis 2021 par le gouvernement.

Deuxièmement, les violences volontaires ont diminué de 7,4 %, les dégradations et incendies de 37,3 % et les vols avec violence de 7,5 %. Les vols de véhicules ont baissé de 7 % et les cambriolages de 14,6 %. Les vols à la tire, de type pickpocket, ont augmenté de 12,7 %.

Agglomération lyonnaise : augmentation des interpellations

Sur l’agglomération lyonnaise, le nombre de trafiquants interpellés a augmenté de 5 % par rapport à la même période en 2023.

En revanche, les violences intra-familiales (VIF) ont baissé de 10 %, tout comme les vols avec violences (-9 %) et les violences aux personnes dans les transports en commun (-12 %). Les cambriolages ont baissé de 8 % et les vols de véhicules ont enregistré une diminution de 16,8 %.

Rhône : 24 points de deal supprimés

Dans le Rhône, la situation reste stable pour les interpellations de trafiquants. Vingt-quatre points de deal auraient été démantelés par la police et les gendarmes. Le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles a lui augmenté de 22 %.

Les violences intrafamiliales ont baissé de 6 %, les vols avec violences de 7 % et les violences dans les transports en commun de 10 %. Contrairement à l'agglomération, les cambriolages ont augmenté de 3 %. Le nombre de vols de véhicules a diminué de 9 %.