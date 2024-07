Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Les députés du Rhône du Nouveau Front Populaire réunis à Lyon lors de la campagne des législatives. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un quart du parc automobile exclu de la ZFR de Lyon dès le 1er janvier 2025, 135 euros d’amende pour les conducteurs solo, les tractations à gauche qui inquiètent des députés du Rhône, d'impressionnantes flammes à la raffinerie de Feyzin, des Lyonnais qui se baignent dans le Rhône… On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine.

Un quart du parc automobile exclu de la ZFE de Lyon au 1er janvier 2025

Dans moins de six mois, c'est une nouvelle étape qui sera franchie par la Zone à Faible Émission (ZFE) de la Métropole de Lyon. Après l'interdiction dès septembre 2022 des véhicules Crit'Air 5 et non classés puis le 1er janvier 2024 des voitures et deux roues Crit'Air 4, au début de l'année prochaine, l'interdiction concernera l'ensemble des véhicules Crit'Air 3.

Radars de covoiturage à Lyon : 135 euros d'amende pour les conducteurs solo

Les radars qui surveillent les voies de covoiturage à Lyon sont effectifs depuis la mi-juillet sur la M6 et M7. Mais les verbalisations commenceront dès la fin du mois. Grâce à deux caméras situées à hauteur de la vitre du véhicule, il est possible de savoir si le conducteur est solo ou accompagné. Si ces radars sont fonctionnels depuis la mi-juillet, la verbalisation des conducteurs solo ne commencera qu'à la fin du mois. Et l'amende sera salée : 135 euros si vous empruntez ces voies réservées au covoiturage.

Les tractations à gauche inquiètent les députés du Rhône

Cette semaine, Marine Tondelier, patronne des écologistes a réagi aux tractations qui ont lieu depuis plusieurs jours au sein des différents partis de gauche pour la désignation du futur Premier ministre. La colère gronde dans les rangs des députés du Rhône. Pour Boris Tavernier, député de la 2e circonscription du Rhône, “Il y a une urgence tellement forte sur le terrain, il y a des personnes qui ont de vraies difficultés et à côté de ça on voit cette bataille entre le PS et les Insoumis… c'est très difficile à vivre". De son côté, Sandrine Runel, députée PS de la 4e circonscription du Rhône pointe du doigt un “problème de méthode”. "On s'est tous planté collectivement sur cette méthode. On a cru qu'en 4 jours on allait pouvoir sortir un nom et un gouvernement et maintenant c'est trop tard on ne peut plus revenir en arrière."

Une nouvelle secrétaire générale adjointe à la préfecture du Rhône

Judith Husson, qui a pris ses fonctions ce 15 juillet 2024, a été nommée secrétaire générale adjointe de la préfecture du Rhône, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. Elle succède à ce poste à Julien Perroudon, qui occupait ce poste depuis mai 2021.

Incendie à la raffinerie de Feyzin

Les images étaient impressionnantes. Ce vendredi 19 juillet, de grandes flammes s’échappaient de la torche de la raffinerie de Feyzin. A l’origine, un “incendie technique sur le compresseur de l’unité de vapocraquage du secteur pétrochimique de la Plateforme de Feyzin”, a indiqué TotalEnergies.

Lyon : "Payer une entrée de piscine à 8 euros ou se baigner dans le Rhône, le choix est vite fait "

Cet été, près de 40 % des Français ne partent pas en vacances, faute de moyen. Face au pic de chaleur, les Lyonnais se rafraîchissent dans le Rhône, malgré l'interdiction. L'édile de Lyon, Grégory Doucet, avait annoncé en mai dernier une expérimentation de la baignade dans le Rhône. Elle a finalement été annulée à cause du mauvais temps. Les derniers tests effectués étaient jugés "encourageants" par la mairie et "révèlent une qualité satisfaisante" de l'eau. La mairie a indiqué "vouloir proposer de nouveau cette expérimentation si les conditions sont réunies", selon les informations du Figaro. Il faudra désormais attendre 2025 pour savoir si Lyonnais pourront se mouiller dans le Rhône.