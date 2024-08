Le récap' des infos de la semaine à Lyon

La canicule, Food Traboule en redressement judiciaire, la fermeture du métro C, un nouveau vol d'Air Arabia entre Lyon et le Maroc et 800 kg de poisson morts dans un étang... On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 12 aout.



Semaine de canicule à Lyon

Cette semaine de la mi-aout a été marquée par les grosses chaleurs. La canicule s'est installée plusieurs jours dans le Rhône et sa région. Résultat, les Lyonnais ont souffert du chaud et de la pollution de l'air. Certaines journées, le thermomètre a frôlé les 40 degrés. La semaine du 19 aout s'annonce moins chaude. Il fera tout de même plus de 30 degrés les 22 et 23 aout.

Food Traboule, placé en redressement judiciaire

L'adresse de food court, Food Traboule, placée en redressement judiciaire. C'est l'une des infos importantes de la semaine. Ce lieu singulier du Vieux-Lyon ne sera pas parvenu à s'installer durablement. Un appel d'offres va être lancé pour trouver un repreneur. Le mandataire dispose de six mois pour continuer à faire vivre la Tour Rose.

Le métro C ferme pendant une semaine

La ligne de métro C ne circule pas du lundi 19 au vendredi 23 août pour permettre des travaux de modernisation du réseau. La fréquence des lignes de bus sera donc renforcée.

Air Arabia lance un nouveau vol à destination du Maroc

À partir du 29 octobre, la compagnie aérienne Air Arabia proposera un nouveau vol direct depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers Tétouan, au Maroc. Un vol par semaine, tous les mardis. Le trajet sera direct. Il faudra compter 2 h 45 d'avion.

800 kilos de poissons morts retrouvés dans un étang

Près de 800 kilos de poissons morts ont été extraits de l'étang de Colombier-Saugnieu près de Lyon. Des dizaines de poissons morts ont été retrouvés à la surface. Du cyanure aurait ainsi été retrouvé par les autorités. Cette présence pourrait être due à un déversement sauvage. Le maire de la commune a engagé les démarches pour déposer plainte.