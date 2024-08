Canicule : la qualité de l’air continue de se dégrader à Lyon

Les conditions caniculaires favorisent la mauvaise qualité de l’air. Selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, le sillon Rhodanien est particulièrement touché.

La qualité de l’air continue de se dégrader dans le Rhône. Conséquence de la canicule, alors que le département est placé en vigilance orange en raison des fortes chaleurs. Cet après-midi, les températures avoisineront les 40 degrés à Lyon.

Lire aussi : Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

Les conditions caniculaires persistent et favorisent l’augmentation progressive des concentrations d’ozone. Selon Atmo Auvergne Rhônes-Alpes, le sillon rhodanien pourrait être particulièrement impacté par une qualité de l’air mauvaise et plus particulièrement à Lyon, placée en rouge sur la carte.

Une amélioration à partir de mercredi

Une perturbation orageuse arrivant par l’Ouest de la région devrait favoriser une nette diminution des niveaux de pollution à partir de ce mercredi 14 août, note Atmo Auvergne Rhônes-Alpes. La qualité de l’air devrait être majoritairement moyenne à dégradée dans la région, mais pourrait rester mauvaise en vallée du Rhône notamment.

Du côté des températures, une amélioration est notable à partir de mercredi. Le temps sera plus doux, avec des maximales qui ne dépasseront pas les normales de saison.

Lire aussi : Lyon : un épisode caniculaire à partir de samedi