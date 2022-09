Le rachat de l'OL reporté, mais "les discussions sont bien avancées"

Le processus de rachat de l'Olympique lyonnais par l'homme d'affaires John Textor devait se clore le 30 septembre. Mais dans un communiqué, l'OL indique que le rachat sera repoussé à une nouvelle date à fixer.

Les opérations de rachat de grands clubs de football sont parfois compliquées et longues et il arrive qu'un investisseur jette finalement l'éponge face à un montage financier trop difficile à réaliser. Ce vendredi 30 septembre devait ainsi marquer le rachat officiel de l'OL par l'homme d'affaires américain John Textor, via la société Eagle Football Holdings LLC.

Mais dans un communiqué, l'OL explique que le rachat officiel du club du Rhône est finalement repoussé à une date ultérieure. En cause : des détails n'ont pas encore été réglés auprès des banques sur les termes du financement et la finalisation de la documentation juridique. La direction de l'OL reste cependant optimiste pour une validation du processus de rachat dans les jours à venir. "La quasi-unanimité des prêteurs a déjà donné un accord de principe, et le groupe attend l'accord des prêteurs avant le closing", explique l'OL.

Pour cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d'euros, "la société informera le marché dès que ces discussions auront abouti et qu'une nouvelle date aura été fixée", précise l'OL dans le communiqué. Les fans seront sûrement aux aguets dans les prochains jours en attendant une bonne nouvelle.