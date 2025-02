Trois personnes sont décédées ce mardi 18 février à Feyzin, dans l'incendie d'une maison d'habitation.

Le drame a eu lieu en début de soirée ce mardi 18 février sur la commune de Feyzin. Trois femmes sont décédées dans l'incendie de leur maison de la rue Louis Auguste Lumière. Selon la préfecture du Rhône, les trois femmes sont âgées de plus de soixante ans. Deux autres personnes occupaient le logement au cours de la soirée. Un homme de 65 ans a été transporté à l'hôpital en urgence relative et une femme de 69 ans est sortie indemne de l'incendie.

C'est vers 19h15 que les pompiers ont été appelés pour se rendre sur les lieux, après un départ de feu dont on ignore, pour l'heure, l'origine. Au plus fort de l'intervention, 55 pompiers et 18 engins étaient mobilisés.

L'accès rendu difficile à cause de très nombreux détritus

Selon nos informations, l'accès à la maison a été rendu difficile pour les pompiers par la présence de très nombreux détritus et objets en tout genre pouvant aller jusqu'à 1m50 au niveau des accès. Les occupants de la maison pourraient souffrir du syndrome de diogène, une forme extrême d'accumulation compulsive.

Avant d'être maitrisé par les sapeurs pompiers, le feu se serait propagé à une habitation mitoyenne.

Ce mercredi matin, une petite dizaine de pompiers étaient encore sur les lieux pour effectuer une surveillance.