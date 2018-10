Porté disparu : le président d'Interpol a-t-il été arrêté en Chine ?

Le président d'Interpol, Meng Hongwei, est porté disparu depuis son départ de Lyon pour la Chine. Selon le South China Morning Post, il aurait été arrêté.

Le président d'Interpol a-t-il été arrêté par les autorités chinoises ? Selon le South China Morning Post, repris par l'AFP, Meng Hongwei aurait été emmené par les autorités pour être interrogé une fois arrivé en Chine. Il avait quitté Lyon fin septembre, où se situe le siège d'Interpol, et n'a plus donné de signe de vie depuis. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". Selon le journal basé à Hong Kong, l'homme ferait l'objet d'une enquête de la part des autorités locales, sans qu'on en sache plus. Meng Hongwei reste introuvable, son lieu d'interrogatoire étant inconnu. Ancien poids lourd du PC chinois, il avait été élu à la tête d'Interpol en 2016, pour une durée de 4 ans. Il habitait à Lyon avec son épouse et ses enfants.