Le Premier ministre Jean Castex se déplacera à Lyon début septembre 

Jean Castex est attendu à Lyon à l’occasion de l’inauguration du salon Global Industrie, qui se déroulera du 6 au 9 septembre à Eurexpo. Il doit notamment être accompagné du ministre de l’Économie.

Annulé en 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, alors qu’il devait se dérouler à Paris, le salon Global Industrie fait son retour à Lyon au mois de septembre pour sa 3e édition. Évènement majeur de l’industrie en France, au rayonnement international, le salon attend "plusieurs dizaines de milliers d’exposants et de visiteurs" à Eurexpo Lyon, du 6 au 9 septembre.

Parmi ces derniers, on retrouvera le Premier ministre Jean Castex, qui est attendu pour l’inauguration de ce rendez-vous, qui avait déjà fait halte dans la Métropole lyonnaise en 2019. Alors que cette édition 2021 "est placée sous le signe de la relance, dans un contexte économique, sanitaire et politique qui rend plus que jamais essentiel le rayonnement des savoir-faire français dans le monde", font valoir les organisateurs, Jean Castex doit être accompagné du ministre de l’Économie Bruno Le Maire et de la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher.