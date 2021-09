Le Premier Ministre annonce 400M d'euros pour les transports en commun : à Lyon, qu'en pense le président du Sytral ?

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé un budget de 400 millions d’euros supplémentaires pour financer des projets de développement de transports en commun.

Ce budget de 400M d'euros concerne l’ensemble des agglomérations et métropoles, hors Paris.

A Lyon, qu'en pense le président du Sytral, Bruno Bernard ? Ce dernier, écologiste, est aussi président de la Métropole de Lyon.

"Ce premier pas est positif et nécessaire mais d’autres mesures sont attendues pour faire face aux pertes engendrées depuis le début de la pandémie. Il est plus que jamais nécessaire, comme le préconise le rapport Duron, d’abaisser à 5,5 % le taux de la TVA sur les transports publics et de compenser les pertes de recettes des AOM par une aide directe de l’Etat", réagit ce vendredi Bruno Bernard.