Le préfet du Rhône vient de signaler le tract des Bad gones de l'OL

Le préfet du Rhône a décidé de signaler le tract des Bad gones, supporters de l'OL au procureur de la République de Lyon.

Suite à des écrits diffusés avant le match OL-OM et jugés comme "diffamatoire", le préfet du Rhône, Stéphane Bouillon, a décidé d'invoquer l'article 40 de procédure pénale, "qui fait

obligation aux haut-fonctionnaires de porter à connaissance au magistrat tout acte pouvant être

considéré comme un crime ou un délit". Le préfet a ainsi signalé le tract au procureur de la République de Lyon au titre "d'écrit diffamatoire". Sur ce tract, on pouvait y lire : "Leur ville sale, leur club de donneurs de leçon, leur accent insupportable et pour finir leurs ultras prétendument anti-racistes, mais plus sûrement anti-français !". Pour finir sur une phrase ignoble tirée d’un chant de supporters que nous avons décidé de ne pas reproduire pour ne pas contribuer à sa viralité. Cette dernière est chantée depuis plusieurs années dans les tribunes.