Le port du masque redevient obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire dans le Rhône

À partir de lundi, de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du virus seront appliquées à Lyon. Parmi elles, le port du masque, qui sera finalement exigé même dans les lieux accessibles avec le pass sanitaire.

Avec un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte fixé par le gouvernement, dépassant les 300 contaminés pour 100 000 personnes, le Rhône est concerné par des restrictions supplémentaires. Le port du masque, toujours en vigueur dans certains lieux, ne redevient pas obligatoire dans la rue, mais s'étend de nouveau.

Depuis le 17 juin, le masque chirurgical n'est plus exigé pour tout déplacement en extérieur. Son port est néanmoins demandé dans les établissements recevant du public. Le préfet rappelle dans un arrêté du 13 août sa nécessité dans les files d'attentes, les marchés et brocantes en extérieur, aux alentours des établissements scolaires et des lieux de culte. Il est toujours de mise dans les transports en commun, les gares et aéroports, ainsi qu'à l'entrée de ceux-ci.

Le port du masque est aussi obligatoire lors des manifestations, des festivals et des spectacles organisés dans la rue. L'arrêté pris par Pascal Mailhos ajoute à cela les abords des centres commerciaux, qui seront dès lundi soumis au pass sanitaire.

Même avec le pass sanitaire, le masque est exigé

Le changement le plus important défini par l'arrêté concerne les lieux dans lesquels il faut justement présenter un pass sanitaire valide. Le 19 juillet dernier, un décret gouvernemental paru au Journal Officiel retirait l'obligation du masque pour le public dans ces établissements. "Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient", précisait le texte législatif.

Dans les cinémas, théâtres, salles de spectacle, centres commerciaux et autres, il faudra donc à la fois présenter un certificat de vaccination, un test négatif de moins de 72h ou une attestation de rétablissement du Covid-19, et porter un masque sur le visage.