À Lyon, l’OL sombre face à Lens

En clôture de la 24e journée de Ligue, l’Olympique lyonnais, qui restait sur six victoires consécutives, s’est lourdement incliné face à Lens (3-0).

Sur un petit nuage depuis la fin du mois de janvier, l’Olympique lyonnais est revenu sur terre de manière brutale dimanche soir. Revenus des tréfonds du classement à la 10e place de la Ligue 1 avant cette 24e journée, les Lyonnais, qui restaient sur quatre victoires consécutives en championnat et deux en Coupe de France, ont été balayés par Lens, 3-0.

Orphelins de leur capitaine et serial buteur Alexandre Lacazette, blessé à une cuisse, les joueurs de l’OL ont globalement été dominés dans tous les domaines du jeu. Les joueurs de Pierre Sage n’ont pas su concrétiser les quelques franches occasions qu’ils ont eu, en première et deuxième mi-temps, quand en face Lens a ouvert la marque sur une tête juste avant la mi-temps, avant de doubler la mise sur penalty après une main lyonnaise. Réduit à 10 en fin de match, l’OL a encaissé un troisième but dans la foulée sur corner. Sans de belles parades de son gardien Anthony Lopes, l’addition aurait pu être plus salée pour l’OL.

Objectif Coupe

Désormais onzième au classement, avec cinq points d'avance sur Montpellier, 16e et barragiste, l’OL garde le maintien dans son champ de vision. Pour rêver d’un retour sur la scène européenne, le moyen le plus sûr pour les Lyonnais semble aujourd’hui de gagner la Coupe de France, dont il est demi-finaliste, contre Valenciennes, un club de Ligue2.