À bord d’une voiture volée, ils percutent deux véhicules de police à Lyon

Deux véhicules de police ont été percutés par un automobiliste à bord d’une voiture volée samedi 2 mars à Lyon.

Samedi 2 mars, en fin de journée, les forces de l’ordre ont dû s’employer pour interpeller les occupants d’un véhicule volé et immatriculé en Suisse. Selon l’unité SGP police 69, qui rapporte cet incident, le véhicule en question aurait été repéré dans le 2e arrondissement de Lyon. À son bord, les policiers aperçoivent trois individus, qui auraient alors décidé de prendre la fuite en refusant de se soumettre à un contrôle.

Trois policiers blessés

S’en suivront deux passages en force du conducteur sur des barrages de police. Une première fois sur le quai Rambaud, où il aurait percuté une première voiture de police avec succès, avant d’être finalement intercepté rue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement, après un second accrochage avec des policiers positionnés pour arrêter le véhicule.

Interpellés, le conducteur et les deux occupants de la voiture ont été placés en garde à vue. Après cet incident et alors que trois policiers ont été blessés, sur ses réseaux sociaux l’unité SGP police 69 demande une "réponse pénale […] ferme et intransigeante".