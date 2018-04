Le nouveau lycée de Meyzieu s’appellera Arnaud Beltrame

Le futur lycée de Meyzieu, qui devrait ouvrir d'ici 2022, rendra hommage au Colonel Arnaud Beltrame qui a perdu la vie lors de l'attentat à Trèbes (Aude) en mars dernier.

La famille aurait immédiatement accepté, certifie la région. Le colonel Arnaud Beltrame donnera son nom au nouveau lycée de Meyzieu. Mortellement blessé lors de l’attentat de Trèbes, le 23 mars dernier, le Colonel Beltrame s’était sacrifié pour sauver la vie des otages du djihadiste. Actuellement, plusieurs communes ont déjà envisagé de renommer et d’inaugurer des rues ou bâtiments en leur donnant le nom du Colonel. Une décision qui revient avant tout à la famille du défunt.

Désengorger l’est-lyonnais

Le nouveau lycée de Meyzieu s’inscrit dans un contexte de désengorgement de l’est-lyonnais où les lycées Charlie Chaplin (Décines) et Jean-Paul Sartre (Bron) comptent respectivement plus de 1 600 élèves. La région estime que d’ici une dizaine d’années, il faudrait accueillir 3 500 élèves dans l’est-lyonnais. Mais la décision d’implanter cette nouvelle infrastructure à Meyzieu n’est pas du goût de tous les parents d’élèves qui se mobilisent autour d’une pétition. En ligne, ladite pétition a déjà été signée près de 2100 fois, et demande que le nouveau lycée soit construit à Genas plutôt qu’à Meyzieu.