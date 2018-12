Le métro B de Lyon restera partiellement fermé tout ce lundi matin

Entrepot de réparation du métro B et A sytral © Tim Douet

Suite à un incident technique, le métro est particulièrement perturbé ce lundi matin. La situation ne devrait pas s'améliorer avant la fin de la matinée.

Mise à jour : le trafic devrait reprendre au final vers 9h30

Conditions très difficiles dans les transports en commun lyonnais ce lundi matin. Le métro B ne circule plus entre Jean Macé et Charpennes dans les deux sens. Seules les stations entre Oullins et Jean Macé sont desservies suite à un incident technique. Ce dernier ne devrait pas être réglé avant 11h50. Il est conseillé de se reporter sur les autres modes de transport, qui déjà saturés en temps normal, ne sont pas en mesure d'encaisser les surplus de voyageurs. Les meilleures solutions restent donc la marche ou le vélo (ainsi que Vélo'v).