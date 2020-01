Le mathématicien lyonnais arrêté en Turquie a été acquitté

Tuna Altinel, l'universitaire lyonnais suspecté de "propagande terroriste" par la justice turque, a été acquitté ce vendredi.

Ce vendredi 24 janvier, le mathématicien Tuna Altinel, maître de conférences à l'université Lyon 1, a été acquitté par le tribunal de Balkesir. Il était retenu en Turquie depuis mai 2019. “La défense de Tuna Altinel a été assurée par Maître Bonnet, dans le cadre de la protection fonctionnelle de l’Université Claude Bernard Lyon 1, et ses homologues turcs. Sa libération est aussi le fruit de la mobilisation de l'ensemble de la communauté académique, de la pression médiatique nationale et internationale, ainsi que de celle sans faille de son comité de soutien”, s'est félicitée la faculté lyonnaise dans un communiqué. Elle espère désormais qu'il pourra rapidement revenir à Lyon “pour reprendre sa vie personnelle et professionnelle avec ses proches, ses collègues et ses étudiants.”

L'universitaire était incarcéré en Turquie pour sa participation à une manifestation le 21 février 2019 à Villeurbanne consacrée à la situation du peuple kurde de Turquie. Les juges turques ont estimé qu'il s'agissait d'une infraction de “propagande terroriste” passible de 1 à 5 ans de prison.