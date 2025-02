La Ville de Lyon a-t-elle décidé de consacrer l'année 2025 à la Palestine ?

Rassemblement de soutien à la Palestine. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un tweet de l'avocat Alain Jakubowicz laisse entendre que la Ville de Lyon a fait de 2025 "l'année de la Palestine". La municipalité dément.

C'est une polémique qui a enflé très rapidement dans la bulle X (ex-Twitter) après un post du célèbre avocat lyonnais, résolument anti-écolos, Alain Jakubowicz. Dans un post, courrier de la mairie de Lyon à l'appui, le pénaliste indique : "J'apprends que la mairie de Lyon a décidé que 2025 serait l'année de la Palestine à Lyon. Je souhaiterais savoir qui a voté cette décision et ce qu'en pensent les Lyonnais."

Une initiative de Cités Unies France

Mais il semblerait qu'Alain Jakubowicz ait tweeté un peu trop rapidement. Contactée, la Ville de Lyon dément une telle initiative et précise : "ll s'agit d'un événement de Cités Unies France pour marquer les 30 ans des accords d'Oslo, avec des événements culturels organisés un peu partout en France. La Ville de Lyon, comme d'autres villes en France, a été sollicitée."

Et d'ajouter : "Les services de la ville ont relayé auprès des associations du territoire qui ont des projets sur la Palestine pour leur demander si elles souhaitent être labélisées "Année de la Palestine." La Ville de Lyon n'organise d'ailleurs pas d'"année de ...".

La Ville n'organise pas d'"année de ..."

Sur son site internet, Cité Unies France indique que le Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine "a choisi de célébrer, en 2025, les 30 ans de la coopération décentralisée franco-palestinienne, en faisant de cet anniversaire un événement symbolique fort, une occasion de plaidoyer pour la paix et de valorisation de vos coopérations". Et de préciser : "En partenariat avec plusieurs organismes, il s’agira de se mobiliser et porter des projets mettant à l’honneur la coopération décentralisée franco-palestinienne. Plusieurs initiatives seront organisées directement par le RCDP, auxquelles les collectivités seront invitées à prendre part."

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le post de l'avocat est toujours en ligne et comptabilise plus de 50 000 vues.