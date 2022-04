Le maire d'Ecully estime que la droite doit présenter "des excuses" aux Français

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, n'a recueilli que 4,8% des voix lors de l'élection présidentielle. Un naufrage pour la droite républicaine. Le maire LR d'Ecully, Sébastien Michel, estime que la droite doit présenter "des excuses" aux Français.

Valérie Pécresse n'a récolté que 4,8% des suffrages exprimés. A peine plus dans la Métropole de Lyon et ses 59 communes (5,40%). Un fiasco historique pour la droite républicaine.

"Devant un tel désastre, plutôt que des consignes de vote, ce sont plutôt des excuses que notre parti doit aux français. Les excuses d’un parti qui n’a pas su renouveler ni ses idées ni sa manière de fonctionner, depuis plus de 15 ans. Mais aussi les excuses d’un parti miné par les ambitions personnelles de professionnels de la politique incapables de se remettre en cause", estime le maire LR d'Ecully, Sébastien Michel.

"Ce résultat cataclysmique marque la fin d'une époque pour la droite républicaine"

"Nous ne devons pas chercher d’excuses pour reculer une nouvelle fois et rester dans le déni d’une situation pourtant limpide. Ce résultat cataclysmique marque la fin d’une époque pour la droite républicaine et interroge sur la place prise par l’élection présidentielle dans la vie politique. Si notre famille politique est incontestablement la première force d’élus locaux en France et reconnue pour sa gestion exemplaire des collectivités locales, force est de constater que son message national ne trouve pas l’écho qu’il devrait dans une France qui n’a pourtant jamais été autant à droite", ajoute-t-il.

Le maire d'Ecully votera "sans hésitation" pour Emmanuel Macron au 2e tour.

Mais les élus de droite, très nombreux dans le Grand Lyon, sont divisés sur l'attitude à adopter au 2e tour. Décryptage de Lyon Cap' à retrouver ici.

