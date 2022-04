Exposition à la galerie Estades : Fusaro, le grand maître lyonnais

Fidèle à cet artiste depuis plus de 20 ans, la galerie Estades propose une exposition exceptionnelle du peintre lyonnais Jean Fusaro, un des représentants les plus importants de la peinture figurative française.

Né à Marseille en 1925, vivant toujours à Lyon, Jean Fusaro est à l’origine du mouvement artistique lyonnais des “Sanzistes” – avec notamment André Cottavoz et Jacques Truphémus – qui refusaient d’appartenir à un quelconque courant artistique (notamment ceux qui finissent en “isme”).

Les Lyonnais peuvent découvrir ses toiles dans l’église romane de Saint-Jacques-des-Arrêts dans le Rhône (halte des pèlerins sur la route de Compostelle) où figurent quatre peintures monumentales sur la vie de Jésus.

Dans le cadre de cette exposition exceptionnelle, la galerie Estades dévoile une cinquantaine d’œuvres (huiles, pastels, dessins) de périodes différentes.

Reconnu dans le monde entier comme l’un des représentants les plus importants de la peinture figurative française, il a construit une œuvre dont les toiles sont traversées par une touche reconnaissable entre toutes et qu’il a su imposer dès ses débuts, le “bleu Fusaro” : un bleu soutenu qui exprime la lumière et dont l’exaltation renforce les autres couleurs comme l’impact visuel de la matière.

Fluide, aérienne et suggestive, sa peinture fait penser à celle de Raoul Dufy ou Pierre Bonnard, qui invite à réfléchir, à écouter et à ressentir l’air du temps, portée par une musicalité délicate.

Peintre de l’émotion et du sensible, il fait surgir de nombreux paysages, souvent maritimes, qui vont d’un monde joyeux à un autre plus tourmenté, avec des soleils inquiétants, des brumes et des mouvements de matières mystérieuses.