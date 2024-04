Le Lou Rugby s'impose courageusement à Pau

Avec une très bonne défense qui aura tout juste flanché en fin de match, le Lou Rugby a évité le piège de la Section Paloise pour l'emporter à Domicile (38-20).

L'effet d'un bol d'air. En quête de points dans leur course au maintien en Top 14, les Lyonnais ont pris leur match à bras-le-corps face à la Section Paloise, 7e au classement. Il aura fallu attendre la 17e minute et une légère domination de l'adversaire pour voir le premier essai de Léo Berdeux coté Lou, puis un deuxième de Davit Niniashvili à la 31e minute (14-3).

C'était sans compter sur la réaction éclaire des Palois : profitant d'un carton jaune infligé à Sebastien Taofefinua, ils font parler leur orgeuil en aplatissant dans l'en-but après seulement quatre minutes (14-10). Le Lou Rugby réussit pourtant à reprendre de l'écart sur une attaque rapide menée de bout en bout juste avant la mi-temps (21-10).

Au retour des vestiaires, les Rouge et Noir repartent conquérants et font flancher Pau à la 51e minute par l'intermédiaire de Joel Kpoku et un quatrième essai, non transformé (26-10). Ils ont ensuite fait parler leur défense en résistant aux assaults des Palois, avant de contre-attaquer et d'être une nouvelle fois récompensés dix minutes plus tard par un essai de Jérôme Rey (33-10).

Dixième succès d'affilée à domicile pour le Lou Rugby

Mais la formation paloise, valeureuse et combative, joue son dernier atout en perçant la ligne défensive du Lou par deux fois, à la 69e et à la 72e minute, sans obtenir les points de transformation (33-20). Finalement, sur un contre de 60 mètres, Alexandre Tchapchet Noutcha entérine définitivement le dizième succès à domicile consécutif du Lou qui s'en sort avec le point du bonus offensif (38-20).

Désormais 11e de Top 14 avec 47 points, le Lou Rugby a deux semaines devant lui pour préparer son déplacement à Toulon, le 11 mai prochain.

