Le lac d'Annecy ouvert, mais à 101 kilomètres du centre de Lyon

Dès ce vendredi, le lac d'Annecy est à nouveau ouvert. Cependant, tous les Lyonnais n'auront pas le droit d'y aller, cela va dépendre de leur adresse et se jouera à quelques kilomètres.

La préfecture de Haute-Savoie vient d'autoriser l'ouverture du lac d'Annecy, uniquement pour la "pratique sportive et de loisirs nautiques" dans "le respect des règles sanitaires". Plages et baignes resteront interdites néanmoins.

Entre le centre de Lyon et la partie ouest du lac d'Annecy, il y a 101 kilomètres. Or dans le contexte du déconfinement, les déplacements sont limités à 100 km à vol d'oiseau. Ainsi, si un habitant du premier arrondissement n'a pas le droit de se rendre jusqu'au lac, un domicilié à l'est du 8e arrondissement, aura le droit d'aller sur une toute petite partie à l'ouest du plan d'eau, sans pouvoir faire le tour.

Bref, tout cela se jouera à un cheveu et pour vérifier si l'endroit où vous souhaitez aller est bien dans un rayon de 100 km, vous pouvez utiliser cet outil (voir ici).

Dans tous les cas, il sera impératif de respecter les gestes barrières, distances et consignes là où vous souhaitez aller.