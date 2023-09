Belle idée de la part de l’équipe du Radiant-Bellevue de Caluire : la nouvelle programmation théâtrale est présentée dans un – bel – objet qui fait davantage penser à un carnet de voyage qu’à une classique plaquette de saison.

L’idée étant qu’un spectacle n’est jamais autre chose qu’un voyage imaginaire. Et des voyages, il y en a de toutes sortes, surtout si l’on y ajoute ceux proposés à quelques encâblures de là, au Toboggan de Décines, également dirigé par Victor Bosch.

Côté humour, deux amuseurs et chroniqueurs de France Inter sont attendus. Le trash et provoc Aymeric Lompret (le 7 octobre au Toboggan) dans Yolo, écrit avec le non moins trash et provoc Pierre-Emmanuel Barré.

Et le délicieux Alex Vizorek (le 19 octobre au Toboggan) dans A. V. référence à ses initiales mais aussi, et surtout, à l’expression Ad Vitam, puisque ce nouveau show porte sur… la mort.

Patrick Timsit © Tim Douet

Autre humoriste de renom, Patrick Timsit, qui continue de tourner avec ses vrais faux adieux à la scène, Adieu… peut-être. Merci… c’est sûr (le 6 décembre au Radiant).

Côté théâtre, on a hâte de découvrir Un président ne devrait pas dire ça… (le 6 décembre au Toboggan et le 12 décembre au Radiant), une adaptation théâtrale (avec l’excellent Thibault de Montalembert) du livre des journalistes d’investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme écrit sur la base d’entretiens à bâtons rompus avec François Hollande.

Enfin, la mise en scène de Phèdre, signée Georges Lavaudant et chorégraphiée par Jean-Claude Gallotta, est également à l’affiche du Radiant (le 14 novembre).

