Le handicap fait son cinéma en février à Lyon

Le Festival international du Film sur les Handicaps va poser ses toiles à Lyon pour une 4e édition du 7 au 12 février.

Pour sa quatrième édition, du 7 au 12 février, le Festival international du Film sur les Handicaps présentera cette année près de 70 films longs et courts-métrages. Une fête du cinéma pour tous durant laquelle dix prix seront décernés à l'Institut Lumière, dont le prix Pascal Duquenne, acteur belge atteint du syndrome de Down, connu pour son rôle dans Le Huitième Jour, et membre permanent du jury du festival. Petite nouveauté, une sélection “Je veux travailler”, sur le handicap et le monde du travail va voir le jour cette année. Pour l’ouverture, c’est le film Champions de Javier Fesser qui a été choisi pour être projeté le 7 février.