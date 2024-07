De nombreux postes ont été ouverts par EDF dans la région pour rejoindre ses 26 000 collaborateurs déjà en poste.

Électricité de France (EDF) lance une campagne de recrutement afin de répondre à ses nouveaux besoins. Celle-ci doit notamment permettre au groupe de faire face aux enjeux liés à l'économie d'énergie et la décarbonation. 10 000 postes en CDI sont ainsi à pourvoir à l'échelle nationale dont 2 600 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des postes ouverts du bac à bac+5

EDF souhaite s'engager au profit du territoire où le groupe compte déjà 26 000 collaborateurs, mais aussi le dynamiser et s'y développer. "Nous sommes convaincus que l’avenir sera électrique et décarboné, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où c’est déjà toute une région qui est engagée dans la transition énergétique", écrit dans un communiqué Marc Simon-Jean, directeur régional d'EDF.

Cet engagement se traduit par un soutien aux formations et des partenariats divers et variés. Le groupe mène aussi des actions en faveur de l'attractivité de la filière, notamment pour susciter des vocations. Il cherche ainsi des ingénieurs, agents d'exploitation, techniciens ou encore architectes infrastructure. Les postes sont d'ailleurs ouverts du bac professionnel au bac+5, et à retrouver sur sa page de recrutement.

