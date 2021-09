Le festival Lumière lève le voile sur sa programmation et les stars qui viendront à Lyon

Placé cette année sous l’empreinte de la réalisatrice Jane Campion, le festival Lumière vient de lever le voile sur une programmation riche, marquée par la venue à Lyon de nombreux réalisateurs et acteurs phares. Tour d’horizon de ce qu’il ne faudra pas manquer du 9 au 17 octobre.

Rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma, le festival Lumière prendra cette année ses quartiers à Lyon du 9 au 17 octobre prochain. Durant une semaine, les cinéphiles pourront découvrir des rétrospectives, se remémorer et honorer quelques grands noms du cinéma disparus, rencontrer des acteurs et réalisateurs d’hier et aujourd’hui et bien entendu assister aux nombreuses projections qui marqueront cette semaine lyonnaise.

Lire aussi : Lyon : le prix Lumière 2021 décerné à la réalisatrice Jane Campion

Après Catherine Deneuve (2016) et Jane Fonda (2018), le prix Lumière 2021 sera lui aussi attribué à une femme. Pour cette 13e édition, les organisateurs ont décidé de récompenser la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, qui en profitera pour présenter son nouveau film The Power of The Dog. Le prix du festival lui sera remis le 17 octobre, lors de la cérémonie de clôture, honorant ainsi "l’une des dernières volontés de Bertrand Tavernier", qui était à la tête de l’Institut Lumière jusqu’à sa mort au mois de mars dernier.

Une soirée d'hommage à Bertrand Tavernier

Le cinéaste lyonnais sera d’ailleurs célébré lors d’une soirée hommage, le 10 octobre, à l’occasion de laquelle seront projetés plusieurs de ces films, en présence de certains des acteurs et actrices qu’il avait eu l’occasion de diriger au cours de sa riche carrière. Un moment fort qui devrait laisser son empreinte sur cette édition et l’histoire du festival.

Lire aussi : Lyon - Décès de Bertrand Tavernier : de la brume électrique à l'Institut Lumière

Outre la nuit du cinéma à la Halle Tony Garnier, dédiée cette année à Jurassic Park, il ne faudra pas oublier de cocher les avant-premières, notamment, de Vortex, en présence de son réalisateur Gaspard Noé et des acteurs Dario Argento et Françoise Lebrun, de The Lost Daughter, présenté par Maggie Gyllenhaal ou encore de Freda, le long-métrage de Gessica Généus qui sera accompagnée de ses actrices Néhémie Bastien, Fabiola Rémy et Djanaïna François.

Plus de 300 projections et de nombreux réalisateurs attendus

Cette semaine sera également l’occasion de se replonger dans le cinéma populaire de Gilles Grangier, dans l’âge d’or du cinéma japonais au travers du travail Kinuyo Tanaka et dans l’Amérique vu par les yeux de Sydney Pollack, lors de trois grandes rétrospectives, l’une des spécialités du festival.

Au total, plus de 300 projections, notamment de films restaurés et de classiques en noir et blanc, et d’innombrables rencontres auront lieu du 9 au 17 octobre. Les organisateurs annoncent déjà la venue, entre autres, de Paolo Sorrentino, Édouard Berger, Juan Antonio Bayona, Bulle Ogier, Edgard Morin, ou encore de l’Italien Marco Bellocchio, fraîchement auréolé de la Palme d’Or lors du dernier Festival de Cannes. Tous se déplaceront à Lyon pour rencontrer les festivaliers et dispenser des master-class, des moments toujours à part. D’autres invités pourraient faire leur apparition au dernier moment, le festival n’en étant pas à son coup d’essai sur les surprises de dernière minute.

Tout le programme est à retrouver ici, il est d’ores et déjà possible de réserver ses places pour les différents évènements.

Lire aussi : Lyon : une nuit du cinéma dédiée à Jurassic Park lors du festival Lumière