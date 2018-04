Le département du Rhône placé en vigilance sécheresse

Stéphane Bouillon a pris un arrêté pour placer le département du Rhône en vigilance sécheresse et annonce d’ores et déjà que si la situation ne s’améliore pas des mesures de restriction et d’interdiction d’usage de l’eau pourraient être prises.

Ce mardi, Stéphane Bouillon, le préfet du Rhône a pris un arrêté pour placer le département en situation de vigilance sécheresse. Une décision prise en raison du “déficit pluviométrique, observé depuis trois ans qui n’a pas permis la recharge des nappes d’eau souterraine, dont les niveaux restent très bas pour la saison”, notre la préfecture. Malgré les pluies du début de l’année 2018, cela “n’a pas suffi à rétablir une situation normale”, poursuit le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

“La mise en place de la situation de vigilance des territoires concernés par les nappes de l’Est lyonnais et du Garon a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités – à une utilisation économe de l’eau. Elle permet d’anticiper toute dégradation afin de préserver les usages prioritaires et la survie des écosystèmes aquatiques”, ajoute-t-il par ailleurs.

La préfecture demande ainsi “d’adopter les bons réflexes pour une gestion économe de l’eau (lutte contre les fuites…) que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir des réseaux publics de distribution. Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les usagers”.

Si la situation ne s’améliore pas, des mesures de restriction et d’interdiction d’usage de l’eau pourraient être prises.