Le Club Med recrute 1000 employés à Lyon

1000 emplois de Gentils organisateurs (GO) et de Gentils employés (GE) sont à la clé de la procédure de recrutement du Club Med, qui prépare la nouvelle saison pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient.

Le Club Med recrute en masse. La marque au Trident a annoncé qu’elle proposait 1000 emplois pour les villages de vacances d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient. L’entreprise a en vue la prochaine saison pour laquelle les métiers de la restauration et des loisirs sont les plus prisés.

“Il te faudra travailler six jours sur sept, te lever tôt, te coucher tard, passer beaucoup de temps avec les clients, habiter sur ton lieu de travail. Pourtant, tu vas adorer. “ déclare d’emblée l’entreprise sur son site, s’adressant aux potentiels gentils organisateurs (GO) du Club Med.

Des emplois saisonniers divers et nombreux

Les postes proposés sont très nombreux : hôtellerie, restauration, métiers de la petite enfance, métiers liés au sport ou encore animation.

Attention cependant, les ressources humaines précisent bien que les candidats postulent pour un métier et non pas pour une destination. C’est-à-dire que les postulants n’auront pas forcément le choix de leur lieu de travail. “Les contrats durent entre 4 et 8 mois et sont renouvelables à chaque saison. Les GO font en général 8 saisons avec une moyenne d'âge de 34 ans. On voit une fidélisation des employés d'une saison à l'autre de 70 %. “ explique le Club Med. A noter qu’une prime est prévue pour ceux qui “ont un esprit festif et ceux qui ont du talent“.

La procédure de recrutement

Pour postuler il faut remplir le formulaire en ligne. Les ressources humaines expliquent ensuite qu’elles contacteront le candidat si son profil est retenu afin d’organiser un entretien téléphonique. Lors de cet échange seront donnés les conditions de travail du poste demandé. Un bon niveau d’anglais est recommandé puisqu’un test sera effectué au téléphone. La motivation, les compétences techniques et les expériences professionnelles seront aussi évaluées.

Si l'entretien téléphonique est positif, le candidat sera invité à se rendre à une session de recrutement à Lyon (Gerland). “Une session de recrutement se déroule sur une journée : présentation collective de l'entreprise le matin et un entretien individuel“ explique l’entreprise sur son site.

Si la réponse est négative, le candidat pourra postuler de nouveau quelques mois plus tard.