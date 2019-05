Le classement des musées et attractions les plus visités à Lyon

Quels sont les musées et attractions les plus visités à Lyon pour l'année 2018 ? Une structure fait largement la course en tête, laissant les autres loin derrière elle.

Les chiffres clés du tourisme à Lyon en 2018 sont tombés et permettent de découvrir quels sont les musées et attractions les plus visités à Lyon en 2018. Tout en haut, on retrouve le Musée des Confluences avec 680 583 visiteurs, soit plus du double du deuxième : le Musée des Beaux-Arts (300 098 visiteurs). À la troisième place, le Musée Cinéma et Miniature attire 222 810 visiteurs.

Découvrez le classement des musées ci-dessous (source City Trends) :

Musée des Confluences - 680 583 visiteurs Musée des Beaux-Arts - 300 098 visiteurs Musée Cinéma et miniature - 222 810 visiteurs Lugdunum Musée et Théâtres romains - 125 022 visiteurs Musée d'Art contemporain - 78 211 visiteurs Musée Gadagne - 78 147 visiteurs Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation - 60 925 visiteurs Musées des Tissus - 54 124 visiteurs Maison des Canuts - 42 3820 visiteurs Musée de l'Imprimerie - 41 390 visiteurs

Pour les attractions :