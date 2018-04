Le chômage en légère baisse dans le Rhône

Auparavant calculé d’un mois à l’autre, le chômage est aujourd’hui évalué par trimestre. D’après Pôle Emploi, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 0,8 % dans le Rhône sur ces trois premiers mois de l’année 2018, et de 0,4 % sur un an.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la diminution observée est de 1,2 % sur le trimestre, et de 2 % sur l’année. En moyenne sur ce trimestre, on compte environ 720 916 demandeurs d’emploi, contre 724 733 en 2017 sur la même période.

À l’échelle nationale, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 1 % sur ce même trimestre, comptabilisant aujourd’hui près de 3 435 000 chômeurs en France métropolitaine.

Un classement des régions les plus dynamiques

RegionsJob, une plateforme dédiée aux offres d’emploi, à la gestion de carrière et à la formation, a également publié un palmarès des régions les plus porteuses en matière d’offres d’emploi. Selon l’étude réalisée, avec une hausse de 46 % par rapport à 2016, Auvergne-Rhône-Alpes arrive 5e derrière la Nouvelle-Aquitaine (+58 %), la Normandie (+55 %), L’Ile-de-France (+50 %), et la Bourgogne-Franche-Comté (+48 %).

Au niveau des métropoles, le Grand Paris se situe sans surprise en tête du classement avec une croissance de 66 % sur l’année, suivi de Bordeaux (+45 %), Strasbourg (+44 %), Toulouse (+44 %) et Rennes (+43 %). Lyon ne se place que 6e du palmarès, avec 38 % d’offres d’emploi en plus en 2017 par rapport à l‘année précédente.