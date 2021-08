Le 3 septembre, la Ville de Lyon commémore sa Libération

Une soirée de commémoration est prévue le 3 septembre pour fêter la libération de la ville de Lyon du joug des allemands, il y a 77 ans.

Le 3 septembre 2021 la Ville de Lyon va célébrer la fin de la domination nazie sur la ville. À 17h45, un cortège à pied et à vélo partira de l'hôtel de Ville, via la rue Paul Chenavard pour se rendre place Bellecour où des gerbes seront déposées. À 18h30 une allocution se tiendra devant le veilleur de pierre. La commémoration sera clôturée par un concert de musique de l'artillerie, toujours place Bellecour. Du 31 août au 15 septembre, les Lyonnais et Lyonnaises pourront visiter une exposition d’images d’archives au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (7e).

Le 3 septembre 1944 à 10h, un escadron du régiment de fusiliers marins de la 1ère Division française libre entre à Lyon. Aux Terreaux, Lyon est libérée sous les yeux de la foule amassée dans les rues, qui donne lieu à des scènes de liesse.

« En commémorant la libération de Lyon, la Ville rend hommage à celles et ceux qui se sont battus pour libérer l’Europe du nazisme, mais aussi pour célébrer la liberté et se souvenir des victimes », soutient Florence Delaunay, adjointe au maire en charge des droits et égalités, de la mémoire, du culte et de la spiritualité.