Le 18 et le 112 ne fonctionnent plus dans l'Ain, composez le 15 et 17

Tout comme le Rhône, le département de l'Ain est couché par un incident technique qui empêche le 18 et le 112 d'être opérationnels.

Les services des pompiers des départements du Rhône et de l'Ain sont touchés par un incident technique qui empêche de pouvoir les joindre via le 18 et le 112. Dans l'attente de la résolution de cet incident, il est impératif de composer le 15 ou le 17 pour joindre les sapeurs-pompiers, dans le Rhône, comme dans l'Ain.

On ignore pour l'instant quand la situation reviendra à la normale et quand le 18 et le 112 seront à nouveau joignables.