A deux heures de route de Lyon, l’Auvergne est la destination idéale pour les citadins qui souhaitent se ressourcer.

Ses forêts à perte de vue et ses innombrables puys lui donne l’allure d’un véritable temple naturel. Souvent considéré comme réservé aux passionnés de volcans, le territoire auvergnat offre en réalité pléthore d’activités, ludiques et pédagogiques, séduisant petits et grands. Reportage signé Lyon Capitale.

Vulcania : Un parc à thème explosif mêlant savoir et émotions

Attractions, ateliers et aires de jeux centrés autour du thème volcanique ont remplacé les larges hangars du dépôt militaires de Saint-Ours-les-Roches. L’Auvergne, terrain de jeux idéal pour observer les volcans, a vu naître en ses terres un parc à thème sur ce sujet : Vulcania. Construit il y a 20 ans, à même la coulée de lave du volcan Lemptegy, ce parc ne cesse de se développer afin de plaire au plus grand nombre.

Volcans, ouragans, séismes et terre dans l’espace sont les quatre univers se concentrant à Vulcania. Différents, ils ont malgré tout un point commun, leur lien avec la nature. En famille ou entre amis, déambuler sur les quatre étages du parc pour comprendre les origines et les conséquences des phénomènes naturels devient un jeu d’enfant. Oui, sur quatre étages vous avez bien lu ! Une des grandes particularité de Vulcania est en effet son architecture. La plupart des activités se trouvent en souterrain, le but étant de dénaturer au minimum le paysage auvergnat.

En marchant, en prenant place dans une attraction ou en s’installant dans un siège de cinéma, les possibilités qui s’offrent à vous afin de mieux comprendre mère nature sont multiples. Tout le monde trouve son compte à Vulcania, quel que soit son âge et ses attentes. Ne soyez donc pas surpris de croiser des groupes scolaires, des personnes âgées, des étudiants. Et, c’est justement cette grande diversité, à la fois matérielle et immatérielle, qui nous a séduit !

Apprendre en s’amusant

L'autre grande force du parc est son adaptabilité. Celui-ci a en effet réussi le pari fou d’allier ludique et pédagogique. Comprendre l’origine d’un séisme n’a jamais été aussi simple qu’avec l’exposition proposée par Vulcania. Pouvant paraître à premier abord très scolaire, elle s’avère être en réalité très divertissante. Les mises en situations, les panneaux interactifs, les effets sonores et visuels complétés par les explications claires et fluides d’un animateur permettent aux petits comme aux grands de devenirs incollables sur ce sujet. Les plus téméraires oseront sûrement, par la suite, se confronter au roller coster Namazu. Elue meilleure nouvelle attraction en Europe par Parksmania, Namazu est la nouveauté du parc. Axée sur le thème des tremblements de terre, cette attraction reste malgré tout assez douce (peureux des montagnes russes, n’ayez crainte tout ira bien).

Après en avoir appris un rayon sur les volcans grâce à l’exposition et aux différents films proposés, quoi de mieux que de découvrir l’origine des éruptions volcaniques ou encore leurs impacts sur les fonds marins en vivant l’expérience (de manière fictive bien évidemment). Assistez en direct au réveil des volcans d’Auvergne en prenant place dans un cinéma 4D, découvrez les légendes volcaniques du monde à bord d’un véhicule automatisé ou parcourez les fonds immergés en embarquant dans un sous-marin.

Une fois le plein de sensations fortes fait, il est temps d’assister aux spectacles. Expériences scientifiques humoristiques, démonstrations de drônes, feux d’artifices, show d’aigles... Les prestations sont variées et changent en fonction des saisons. Fêtant ses 20 ans cette année, le parc réserve encore bien des surprises. Une chose est certaine, vous en ressortirez des étoiles pleins les yeux et le sourire aux lèvres.

Où se restaurer ?

Dans toute cette euphorie, il ne faut tout de même pas oublier de reprendre des forces. cela pouvant se faire par le biais des points de restauration. Au nombre de trois, les restaurants du parcs mettent en avant le local en privilégiant le circuit-cours. Parfait pour déguster un hamburger au Saint-Nectaire ou une salade auvergnate entre 2 attractions. Mais, si vous n’êtes pas dans une optique dépensière, il est totalement possible d’apporter votre propre pique-nique.

Après un repas copieux, vous aurez surement envie de vous couper un moment du bruit et de l’effervescence du parc. Rien de mieux que de se balader entre les cabanons et les expositions extérieures, ou tout simplement de flâner sur un banc en face de la chaîne des puys.

Comment s’y rendre ?

Situé à la croisée des autoroutes, Vulcania est accessible facilement. L’occasion idéale de faire une halte d’une journée dans ce parc à thèmes pour que le retour de vacances soit moralement moins compliqué. Et, si une journée ne vous suffit pas, prolonger la visite est possible. Bonne nouvelle, vous pourrez profiter pour le 2e jour d’un billet à tarif réduit. Concernant l’hébergement, Vulcania se trouve à à peine 15 minutes de Clermont-Ferrand, ce qui vous permet de trouver un hôtel abordable pour la nuit tout en visitant la capitale historique de l’Auvergne.

Pour en savoir plus : www.vulcania.com

Clermont-Ferrand : Une ville marquée par l’Histoire

Ville étudiante, Clermont Ferrand est un lieu dynamique et gorgé d’histoire. Bien organisé, tous les trajets peuvent se faire en tramway, ceux-ci ayant sa petite spécificité : des pneus Michelin. En effet, que serait Clermont-Ferrand sans son Saint-Nectaire, ses eaux thermales et son musée Michelin ? L’un des plus grands fabricants mondiaux de pneumatique a une place particulière dans cette ville abritant le siège de celui-ci.

Grande caractéristique de la ville, le plupart des murs arborent une couleur sombre. Contrairement à ce que vous pouvez croire, cela n’est pas dû à un manque d’hygiène mais, aux matériaux utilisés, à savoir la pierre de lave. Là encore, les volcans sont omniprésents, d’autant plus que la ville a été construite au-dessus de 30 mètre de projections de lave.

La polyvalence : l’atour majeur de Clermont-Ferrand

Que ce soit pour se détendre ou pour visiter, Clermont-Ferrand propose toute sorte de monuments et places à découvrir. Baignant dans la lumière crépusculaire d’une douce soirée d’été, vous apprécierez boire un verre sur l’une des nombreuses terrasses de la

place de Jaude ou déguster une glace place de la Victoire. Ancien forum de la ville, cette place, plus que dynamique, est l’endroit

où se trouve l’impressionnante cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Avec sa pierre de Volvic, cet édifice religieux est un lieu incontournable. Ville fortement influencé par la religion catholique, vous pourrez également tomber, en vous baladant dans Clermont-Ferrand, sur la basilique romane de Notre-Dame du port. Entrée au Patrimoine mondial en 1998 pour ses "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France", elle représente un lieu important pour les croyants. L’atout majeur de Clermont-Ferrand reste son environnement. Situé en plein milieu de la chaines des puys, il vous suffit de lever la tête pour apercevoir tous types de volcans.

Des spécificités culinaires qui mettent l’eau à la bouche

Et, comme toute ville qui se respecte, la capitale historique auvergnate possède ses spécialités culinaires, que vous pourrez goûter dans les divers restaurants du centre-ville. Pour les plus gourmands, l’office du tourisme propose également des visites axées sur la gastronomie avec, au programme, présentation de multiples fromages régionaux et de pâtes de fruits puis dégustation au marché couvert de St pierre. De quoi passer une bonne nuit dans l’un des nombreux hôtels de la ville.

Pour en savoir plus : www.clermontauvergnetourisme.com

Panoramique des Dômes : Un site qui fait prendre de la hauteur

Comment se rendre en Auvergne sans passer par le Puy de Dôme ? Si gravir un volcan endormi ne vous fait pas peur, le Panoramique des Dômes est fait pour vous ! On vous rassure, cette activité ne présente aucun risque. Pour les plus sportifs, monter à pieds est possible grâce à deux chemins. Comptez environ 1h30 de marche. Cependant, aucune excuse pour les plus fainéants car l’ascension peut également se faire par un train à crémaillère. Mais, la montée ne s’est pas toujours faite ainsi. Jusqu’en 2008, c’était principalement en voiture que l’on se rendait au Puy de Dôme. Pour protéger ce milieu naturel fragile, le Conseil départemental a fait le choix d’un transport collectif. Le train à crémaillère se présente comme LA solution. Viable

écologiquement, il permet également aux visiteurs d’avoir un avant goût de la vue au sommet et d’en apprendre davantage sur l’histoire du Puy de Dôme grâce à un texte audio diffusé à bord des wagons. 15 minutes plus tard c’est à 1465 mètres d’altitude que vous vous retrouverez. Prise d’altitude signifie régulièrement perte de degrés. Même en plein été il est possible, à certains moments de la journée, de ne pas dépasser les 5 degrés. De quoi faire frissonner de nombreux Lyonnais habitués au chaleur estivales. Pensez donc à prendre un pull, mieux vaut prévenir que guérir !

L’honorifique appartenance au patrimoine mondial de l’Unesco

Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le Panoramique des Dômes est un lieu polyvalent car important d’un point de vu historique, scientifique et culturel. Une fois au sommet, prenez le temps d’admirer la vue imprenable à 360° et d’apercevoir les quatre familles de volcans avant de vous rendre à l’observatoire du Temple de Mercure pour une virée dans l’histoire. Créé il y a environ 1800 ans, le Temple de Mercure, lieu de pèlerinage d’antan, est un site exclusif dont les vestiges sont encore présents. Pour en apprendre davantage sur l’histoire et les origines de ce monument, l’observatoire offre un parcours interactif. Les maquettes ainsi que les jeux et totems ludiques permettent de susciter l’intérêt d’un plus grand nombre, même si le tout reste très historique. Il est important d’ajouter à cela que le Puy de Dôme est perçu comme un lieu majeur de l’innovation et de la science. C’est à son sommet que s’est développée l’aviation, au début du siècle, grâce au Grand Prix Michelin ayant permis d’effectuer le trajet Paris-Clermont en moins de 6 heures. Au regard de sa richesse naturelle, le site est actuellement primordial pour les études aérienne, d’où la présence de l’armée de l’air.

Créé il y a 10 ans, le Panoramique des Dômes a su évoluer avec son temps. C’est actuellement plus de 200 activités qui sont organisées tout au long de l’année. Animations et spectacles nocturnes durant la saison estivale, patinoire en hiver, parcours hanté et spectacles à la Toussaint... Quel que soit la saison vous êtes certains de ne jamais vous ennuyer au sommet. D’autant plus que, cette année, le Panoramique des Dômes célèbre ses 10 ans. A cette occasion auront lieu des évènements exclusifs tels que le concert radio Scoop, des feux d’artifices ou encore des spectacles pyrotechniques. Pour passer un moment de découverte complice en famille, le jeu de piste « Mystère au puy de Dôme » est accessible annuellement à un tarif plus que raisonnable. C’est la grande richesse des animations qui a confirmé l’intérêt que l’on peut porter à ce lieu. Le Panoramique a réussi à faire du puy de Dôme un site d’exception car accessible pour tous et pouvant plaire à la fois aux petits comme aux grands.

Où déjeuner ?

Que vous aimiez déjeuner en hauteur ou que vous préfériez garder les pieds sur terre, les points de restauration du Panoramique des Dômes sauront répondre à vos attentes. Parce que manger n’attend pas, l’espace de restauration rapide, situé à la station du train à crémaillère, propose des plats rapides maison à déguster avant l’embarquement. Ces mêmes plats sont également conditionnés dans des bocaux et montés au sommet. Vous pourrez donc les déguster face à la chaine des Puys sans soucis. Le restaurant d’Epicure, quant à lui, permet de découvrir des plats plus contemporains confortablement attablé à 1465 mètres d'altitudes.

Pour en savoir plus : www.panoramiquedesdomes.fr

Lemptegy : un voyage au coeur du volcan

Explorer les entrailles d’un volcan vous semble impossible ? Le volcan de Lemptegy prouve tout simplement le contraire. Rencontre entre la verdure abondante des forêts auvergnates et la roche aride volcanique, le volcan de Lemptegy propose une aventure unique en son coeur.

La visite démarre par un parcours immersif et interactif racontant l’histoire et la métamorphose du volcan. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce site, véritable institution familiale. C’est par une visite pédagogique avec un animateur géologue que la découverte se poursuit. A pieds ou à bord d’un petit train, vous serez plongés au coeur du volcan. Attirant énormément de scolaires, le site propose des visites différentes en fonction du niveau des enfants. Le parcours, les supports et les outils sont donc adaptés à chaque cycle. La passion des animateurs couplée à l’authenticité du lieu rendent la visite unique en son genre. Pour terminer la découverte en beauté vous pourrez faire quelques attractions dynamiques qui vous permettront de vivre de manière la plus réaliste possible l’histoire du volcan.

Où déjeuner ?

La visite durant en moyenne 2h30, un petit creux peut se faire ressentir. Dans ce cas là une cafétéria est à disposition, le rapport qualité/prix est plus qu’appréciable. D’autant plus que la cafétéria propose également des menus scolaires sous forme de repas chaud ou de panier pique-nique. De quoi combler même les plus exigeants !

Pour en savoir plus : www.auvergne-volcan.com