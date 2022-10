Pascale Bonniel-Chalier, conseillère régionale EELV, est l’invitée de 6 minutes chrono et revient sur l'affaire du dîner au sommet.

Ce jeudi et malgré une séance plénière en Visio-conférence, l’ambiance devrait être électrique. Quelques jours après les révélations de Mediapart sur les coûteux dîners au sommet de Laurent Wauquiez, les écologistes et l’opposition, en général, prévoient d’inviter cette polémique à l’ordre du jour. Pascale Bonniel-Chalier évoque un détournement de fonds public. “Il peut y avoir des temps de recontntre pour promouvoir une collectivité, mais il était le seul. Il est enfin démasqué. Laurent Wauquiez roule pour lui et la prochaine présidentielle. Il est sur une pente de surpuissance”, estime l’élue écologiste.

Pascale Bonniel-Chalier met aussi en parallèle le “montant faramineux” de ce dîner à 1 000 euros par convive avec les difficultés de pouvoir d’achat rencontrées par les habitants et aux coupes budgétaires de la région dans le domaine de la culture.