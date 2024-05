Laurent Wauquiez invite les maires du Rhône à une conférence sur la sécurité

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de François Xavier Bellamy et Eric Ciotti. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise vendredi 31 mai une conférence sur la sécurité à laquelle elle convie les maires du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Le président Les Républicains de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, convie les maires du Rhône et de la Métropole de Lyon à une conférence "sur la sécurité dans nos communes".

Thibault de Montbrial, avocat des forces de l'ordre et fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et La police est le garant des libertés, Bruno Jeanbart, vice-président de l'institut de sondage OpinionWay et Maurice Berger pédopsychiatre, auteur d’un livre sur son expérience auprès des adolescents hyperviolents, seront présents.

La Région veut profiter de cette conférence pour "rappeler aux élus du territoire, le soutien sans faille de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, dans la mise en place de leurs projets de sécurisation". Ne disposant pas de compétences en matière de sécurité, la collectivité dirigée par Laurent Wauquiez accorde en effet des subventions aux communes pour déployer de nouvelles caméras de vidéosurveillance.