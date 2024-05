Le Tennis club de Sathonay-Village soupçonné de détournement de fonds publics

Le parquet de Lyon confirme l’ouverture de cette enquête à Sathonay-Village. Selon les informations du Progrès, le président se dit "étonné par ces accusations".

Le tennis club de Sathonay-Village est dans le viseur de la justice. Selon les informations de nos confrères du Progrès, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour des soupçons de "détournement de fonds publics"."Les investigations sont toujours en cours", a confirmé le parquet de Lyon à nos confrères, précisant qu’un adhérant de cette association a signalé avoir été auditionné par des gendarmes de la brigade financière.

"Moi je ne m’occupe pas des finances. Je viens de reprendre le club pour le relancer. Comment voulez-vous que dans un club qui ne compte que 30 licenciés, et qui fait quelques dizaines d’euros de plus-value par an, on puisse détourner de l’argent ? Je pense que certains cherchent à nous nuire. Pour moi, l’affaire est close", a déclaré au Progrès le nouveau président du club, Douglas Lefebvre, qui a récemment pris la présidence du tennis club de Sathonay-Village.

Le maire de la commune a décidé de ne pas renouveler le contrat d'occupation des courts dont la municipalité est propriétaires. Une nouvelle association s’est montée en parallèle, baptisée le Tennis club du Franc Lyonnais. Elle devrait être accompagnée par la mairie.