Laurent Wauquiez en déplacement ce dimanche dans l’abattoir incendié

Laurent Wauquiez va rendre visite ce dimanche aux propriétaires des abattoirs Gesler dans l’Ain, victimes d’un incendie criminel dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 septembre.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes se rend dans le Haut-Valromey (Ain) ce dimanche après-midi, pour rencontrer les propriétaires des 3 000 m2 d’abattoir détruits la semaine passée. Plusieurs départs de feu ont été constatés par les pompiers, un incendie criminel serait donc à l’origine du sinistre. Selon Europe 1 qui a révélé cette information, aucune revendication n’a été effectuée à ce jour. L’incendie s’inscrit cependant dans un contexte de vives tensions entre les abattoirs et les bouchers et certains militants radicaux de la cause animale. Laurent Wauquiez échangera également avec “les représentants du monde agricole et de la filière bovine”, au cours de ce déplacement.