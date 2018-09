Un abattoir incendié dans l'Ain

Un abattoir a été volontairement incendié dans l'Ain. 3 000 m2 ont été détruits.

Selon Europe 1 qui rapporte l'information, un abattoir a été incendié dans la nuit de jeudi à vendredi dans le Haut-Valromey. 3 000 m2 sont partis en flamme. Selon Europe 1, c'est un incendie criminel qui est serait à l'origine du sinistre. Plusieurs départs de feu ont été constatés par les pompiers. Cet abattoir emploie plus de 80 personnes. L'incendie arrive dans un contexte où les tensions entre les abattoirs et bouchers contre militants antispécistes et vegans montent régulièrement d'un cran. Aucune revendication n'a été effectuée pour l'instant. L'enquête a été confiée à la Brigade de recherche de Belley.