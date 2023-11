L’Asvel bat Bourg-en-Bresse et prend sa place sur le podium

Dimanche, les Villeurbannais de l’Asvel sont allés battre Bourg-en-Bresse (80-74) sur son parquet, lui ravissant au passage la 3e place de la Betclic Elite, le championnat de France.

Après 13 journées, les hommes de Gianmarco Pozzecco affichent un bilan de neuf succès et quatre défaites, qui leur permet de rester au contact du deuxième du classement Devant eux, à la deuxième place Paris compte un succès de plus et Monaco caracole en tête avec 11 victoires et une défaite.