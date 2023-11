Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige et verglas

L’hiver commence à s’installer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où trois départements vont passer en vigilance jaune pour la neige et le verglas lundi 27 novembre.

Prudence sur les routes de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie si vous devez prendre le volant lundi 27 novembre à partir de la fin de journée. Météo France placera ces trois départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour la neige et le verglas à partir de 16 heures pour l’Ain et 18 heures pour les deux Savoies.

Selon Météo France, la Savoie et la Haute-Savoie devraient connaître un épisode neigeux qui s’étendra jusqu’à mardi. 20 à 40 cm de neige sont notamment attendus sur certaines stations des Alpes, et les sommets des deux départements pourraient se blanchir dès 1 000 mètres.