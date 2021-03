L’association Toutes en moto a parcouru les rues de Lyon pour la Journée internationale des droits des femmes

Motardes et motards se sont réunis à Lyon ce dimanche 14 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, un acte solidaire au profit de l’association Au Tambour.

Les Lyonnaises et les Lyonnais ont peut-être aperçu ce dimanche, sur les routes de la ville, un cortège de centaines de motardes et motards, selon les chiffres du Progrès, arborant des ballons, tenues, décorations roses. Il s’agit de l’association Toutes en moto qui a défilé à Lyon et dans plusieurs villes de France, pour célébrer en décalage la Journée internationale du droit des femmes.

L’association a œuvré ce dimanche 14 mars pour "organiser des rassemblements, balades adhérentes, manifestations, collectes de produits de première nécessité pour les femmes sans abri, collecte d’argent pour les associations partenaires". À Lyon, la manifestation s’est faite au profit de l’association Au Tambour, récemment mise en avant par la Ville de Lyon et qui vient en aide aux femmes dans la rue.