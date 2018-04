En rénovation depuis un an et demi, l’ancien hôpital va finalement ouvrir ses portes au public ce vendredi 27 avril. Des événements sont prévus tout le week-end pour célébrer son inauguration.

Vendredi 27

Expositions

Pour l’ouverture des festivités, deux expositions seront proposées à partir du 27 avril. Une première retrace l’histoire du lieu, de ses origines à sa reconversion, en passant par les grandes figures qui ont marqué son existence. À travers la seconde, vous serez spectateur d’une série de portraits de tous les hommes et les femmes qui ont porté le projet de rénovation, et qui y ont participé.

Concerts

Un concert de rock sera donné par le groupe Up Tight à 18h dans la Cour Saint-Martin, puis le DJ lyonnais Alexandre Billard prendra le relais en musique à partir de 19h30.

Samedi 28

Concert

À 19h, le DJ house DJ Naje animera la Cour Saint-Martin en donnant un concert.

Danse

Les Pokémon Crew et la Fédération française de bagarre vous feront assister à un battle de danse enflammé de 20h30 à 22h.

Dimanche 29

Plusieurs concerts auront lieu pour clôturer les festivités. À 17h, Agathe Bonin chantera de la chanson française, avant de laisser sa place à Dom La Nena, un groupe qui jouera de la world-pop à 18h. Pour finir, à 19h, les Black Lily’s interprèteront de la folk-pop.

Durant tout le week-end sont également organisées des visites guidées, pour les curieux souhaitant en savoir plus sur l’architecture et l’histoire du Grand Hôtel-Dieu. Tous les événements sont gratuits, et ouverts à tous.