La voie est libre : la piétonnisation des rues de Lyon revient les 18 et 19 septembre

L'opération "la voie est libre", qui rend piétonnes plusieurs rues des arrondissements de Lyon, sera de nouveau mise en place le week-end des 18 et 19 septembre 2021.

Dans un tweet publié le 5 juillet au matin, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon aux mobilités, a annoncé que l'opération "la voie est libre" ferait son retour après les vacances, le week-end du 18-19 septembre. Cette opération consiste à piétonniser plusieurs rues voire quartiers de Lyon. La Métropole et la Ville de Lyon annoncent vouloir "mesurer les bienfaits de cette tranquillisation de l'espace public" et "donner l'opportunité aux associations, citoyens et acteurs de la Cité de mettre en place des actions pour animer le territoire apaisé".

Deux opérations similaires avaient eu lieu, les 26 et 17 septembre 2020 et le 5 juin 2021. Cette nouvelle édition coïncidera avec la semaine européenne de la mobilité.