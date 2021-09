La ville rêvée des écologistes (tout ne va pas vous plaire)

Politique. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont décidé de se tenir à l’écart de la campagne des primaires des écologistes et du duel annoncé entre Éric Piolle et Yannick Jadot. Un match très politisé entre le maire de Grenoble, marqué à gauche, et le député européen qui place l’écologie hors des clivages politiques.