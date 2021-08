La ville de Vaulx-en-Velin finance les projets écologiques des habitants

Pour la troisième année, la ville de Vaulx-en-Velin lance un appel aux initiatives écologiques. Elles seront financées à hauteur de 200 à 4000 euros.

Au total, 20 000 € seront reversés aux différents porteurs de projet écologiques par Vaulx-en-Velin. Ils ont jusqu'au 13 septembre pour déposer sur un site leurs idées de projets. Les habitants, associations, écoles et acteurs publics ou privés peuvent déposer un dossier. Leur projet pourra être subventionné de 200 à 4000 euros.

Pour être sélectionné, les initiatives doivent concerner l'énergie, les mobilités, le recyclage, la consommation et les circuits courts, l'éducation à l'environnement ou la biodiversité et la nature en ville. En 2020, 27 éco-projets avaient été proposés et 10 avaient été retenus. Par exemple, la ville avait financé l'aménagement temporaire de la friche des Verchères en un espace ludique et de loisirs, fait à partir de matériaux récupérés.