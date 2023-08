Le département du Rhône, placé en vigilance jaune orage ce samedi 26 août, a été frappé par une averse exceptionnellement forte.

Peu après 20h40, une pluie intense et de la grêle ont balayé la capitale des Gaules, confirmant ainsi les prévisions météorologiques. En seulement 10 minutes, plus de 5,3 mm de pluie ont été enregistrés, d'après les données de la station météorologique de Lyon 07. Bien que l'intensité de l'averse se soit rapidement atténuée, avec seulement 0,5 mm de pluie enregistrés entre 20h50 et 21 heures, les précipitations se sont poursuivies au cours de la soirée. La période de 21h à 22h a vu tomber 3,8 mm de pluie, suffisant pour établir le 26 août comme le jour le plus pluvieux du mois d'août 2023, voire de l'ensemble de l'été.

Plus de précipitations ce samedi 26 août qu'entre le 1er et le 25 août

Des conditions météorologiques plus rudes ont touché d'autres parties de la métropole, notamment Vaulx-en-Velin, Saint-Genis-Laval, Vénissieux, Bron et Rillieux-la-Pape. La station météorologique de Lyon 7 a enregistré un total de 29,2 mm de pluie au cours de la nuit, dépassant largement le cumul des précipitations entre le 1er et le 25 août (18,8 mm). Cependant, malgré cette averse intense, les départements voisins, tels que la Loire et la Haute-Loire, ont subi des conditions météorologiques encore plus sévères ces dernières 24 heures.