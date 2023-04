La Ville de Lyon rehausse la température de l’eau de ses piscines

Près de sept mois après avoir baissé la température de ses piscines par mesure de sobriété, la Ville de Lyon rétropédale.

Confrontée à l’explosion de sa facture d’énergie, au mois d’octobre 2022 la mairie de Lyon avait dévoilé une liste de 18 mesures visant à réduire sa consommation énergétique de 10% en un an. Parmi elles, un aménagement du plan lumière, la diminution du chauffage dans les équipements publics ou encore la baise de la température de l’eau des piscines municipales.

Problème, depuis plusieurs mois les clubs sportifs qui utilisent les bassins de la piscine de Vaise et de la piscine du Rhône se plaignaient de la température jugée trop froide de l’eau. D’après nos confrères du Progrès, les nageurs pointaient du doigt l’apparition plus fréquente de maladies et de blessures.

1°c de plus

Les discussions entre les clubs et la Ville ont finalement abouti à ce qu’à l’issue des vacances des Pâques la température soit rehaussée dévoile le quotidien régional. Ce que nous ont confirmé les services de la mairie, précisant que la température serait rehaussée de 1°C dans chaque bassin, pour atteindre 26°c à la piscine extérieure du Rhône et 27°c à la piscine couverte de Vaise.