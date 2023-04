Trois ex-policiers condamnés pour vol en réunion dans l'exercice de leur fonction

Trois anciens policiers ont été reconnus coupables de vol en réunion au parc de Miribel-Jonage près de Lyon dans l'exercice de leur fonction.

Ce lundi 3 avril, trois ex-policiers ont été condamnés à des peines de cinq, sept et dix mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. Deux autres ont été relaxés rapporte Le Progrès. Il leur était reproché d'avoir volé de la marchandise appartenant à un vendeur à la sauvette qu'ils avaient arrêté dans l'exercice de leur fonction au parc de Miribel-Jonage.

La parquet avait requis quatre mois à un an de sursis simple. Pour mémoire, ils avaient été dénoncés par leur collègues. Depuis les faits, quatre des mis en cause ont été exclus et le dernier a présenté sa démission.