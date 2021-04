La ville de Lyon organise un webinaire avec le consul des Etats-Unis

La ville de Lyon organise un échange le 5 mai prochain à 11h, entre Christopher Crawford, Consul des Etats-Unis à Lyon, et Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire de Lyon déléguée aux Relations, à la coopération et à la solidarité internationales.

Le 5 mai, cela fera des cents jours que Joseph R. Biden a été investi président des Etats-Unis. Une occasion dont profite la ville de Lyon pour discuter avec le consul des Etats-Unis à Lyon, de l’actualité politique internationale et des relations qu’entretiennent Lyon et les Etats-Unis. Cet échange est prévu en visioconférence, ouvert à tous sur les plateformes Twitch et YouTube. Les spectateurs pourront poser des questions.

Dans un communiqué, la municipalité donne le programme suivant :

"Le rôle de la ville dans les relations internationales, et les liens qu’entretiennent Lyon et les Etats-Unis depuis le 19e siècle ;

L’action du Consulat des Etats-Unis à Lyon, avec un rappel de ses missions et priorités, ainsi que les conséquences du changement de présidence sur celle-ci ;

Les nouvelles priorités du Président Biden seront ensuite analysées par les participants, ainsi que les différences avec la présidence de Donald Trump, qu’il s’agisse d’économie, d’environnement ou de gouvernance ;

Certains projets de collaboration privilégiés entre la Ville de Lyon et le Consulat des Etats-Unis, comme le partenariat Lyon-Boston, ou encore la lutte et la sensibilisation à l’égalité femme-homme".